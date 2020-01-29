شاهد: دنيا بطمة تتجاهل أزمتها وتحتفل مع عائلتها بزفاف قريبتها

دنيا بطمة تواصل مع شقيقتها إيتسام تجاهل أزمتها الشهيرة المتعلقة بحساب ” حمزة مون بيبي”، لتعيش حياتها ونشاطاتها الفنية بشكل اعتيادي الى جانب عائلتها وجمهورها، فشاركت مؤخرا بحفل زفاف قريبتها بحضور زوجها محمد الترك وأفراد أسرتها والدتها وشقيقاتها.

الفنانة المغربية دنيا بطمة نشرت على حسابها على انستغرام مجموعة صور ومقاطع فيديو من مشاركتها مع أفراد اسرتها في حفل زفاف ابنة خالتها في مدينة مراكس المغربية والذي أقيم بأجواء الطقوس والتقاليد المغربية.

وظهرت دنيا بطمة في الحفل بغاية السعادة الى جانب شقيقاتها ابتسام وإيمان بطمة ووالدتهم ليلى أطلسي، الذين تألقوا بقفاطين ملونة ومزخرفة، وأرادت من خلال الصورة توجيه رسالة لكل الحاقدين عليها من خلال التأكيد بأنها تعيش حياتها الاعتيادية بسعادة بدون أن تتأثر بالأزمة التي تتهم فيها والمتعلقة بحساب “حمزة مون بيبي” الخاص بفضائح المشاهير، ولتؤكد ايضا على الترابط الشديد بين أفراد اسرتها.

وعلقت على صورتهم معا قائلة :” صورة تجمعني بنبع الحنان وخواتي لغزالات ماشاء الله، اللهم ابعد عنا شر الحاقدين والحاسدين واجعل كيدهم في نحورهم يا رب”.

واطلت كذلك في صورة لها مع زوجها محمد الترك، والد الفنانة حلا الترك، وعلقت قائلة :”حبيب قلبي وسندي، الله يحفظه لنا”.

دنيا بطمة استعرضت ايضا في الحفل مهارتها في الرقص بالأعراس من خلال نشرها فيديو وهي تتمايل فيه بدلع، كما استعرضت أناقتها بالقفطان عبر العديد من الصور التي نشرتها عبر انستغرام.

رغم تجاهل دنيا بطمة لأزمتها، الا ان التحقيقات ستتواصل معها الى جانب شقيقتها ابتسام في جلسة مقبلة بتاريخ 10 شباط 2020 تحت مسمى: “التحقيق التفصيلي”.

وتصدر اسم دنيا بطمة مواقع الأخبار وحسابات السوشيال ميديا على خلفية تورطها في ملف ” حمزة مون بيبي” ، فيما كانت فرقة النخبة في الشرطة المغربية، في مدينة الدار البيضاء، استدعت الفنانة المغربية مباشرة بعد دخولها إلى المغرب، قادمة برفقة زوجها من البحرين، وأخضعت اهاتفها المحمول الشخصي، للفحص التقني.

وأشارت التقارير عن منع السلطات المغربية لدنيا باطمة من مغادرة التراب المغربي، وتغريمها بمبلغ 50 ألف دولار أميركي، ورفع الغرامة المالية لشقيقتها ابتسام إلى 30 ألف دولار أمريكي.