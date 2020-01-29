فيديو.. تامر حسني يشارك الجمهور بمشهد من فيلم "الفلوس"

نشر الفنان تامر حسني مشهد من فيلمه الجديد "الفلوس" وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق"حسنى" على الفيديو، قائلاً : "مشهد من فيلم الفلوس"، ونال إعجاب المتابعين متمنين له النجاح والتفوق في مشواره الفني والشخصي. Advertisements شاهد الفيديو.. يذكر أن " الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج شركة نيوسينشري للإنتاج الفني ودولار فيلم، ويشاركه في بطولته زينة، وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد ،محمد سلام, والذي تدور أحداثه حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة. وإنتاج شركة نيوسينشري للإنتاج الفني ودولار فيلم، ويشاركه في بطولته زينة، وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد ،محمد سلام, والذي تدور أحداثه حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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