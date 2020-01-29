شاهد.. محمد إمام يستمتع بالأجواء المشمسة بدبي

نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهر محمد إمام داخل حمام سباحة بأحد الفنادق الكبرى بدبي Advertisements مستمتعاً بالأجواء المشمسة, استعداداً لحفل افتتاح فيلم "لص بغداد". مستمتعاً بالأجواء المشمسة, استعداداً لحفل افتتاح فيلم "لص بغداد". تدور أحداث فيلم "لص بغداد" فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى, ومن بطولة: ياسمين رئيس, محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, أمينة خليل, أحمد العوضي . المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى, ومن بطولة: ياسمين رئيس, محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, أمينة خليل, أحمد العوضي .

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