"روبي وفهمي" يبدأن تصوير "حلم سوسن" بمدينة الإنتاج الإعلامي

بدأ النجمان روبي وأحمد فهمي تصوير أول مشاهد فيلم "حلم سوسن", تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، فى مدينة الانتاج الاعلامى وذلك بعد فترة من التحضيرات طوال الفترة الماضية، وانتظار انتهاء بطل العمل من ارتباطاته السينمائية وأيضاً المخرج الذى كان منشغلاً بفيلمومسلسل.
ووقع اختيار القائمون على الفيلم على الفنانين عمرو عبد الجليل ومحمد ثروة للمشاركة فى بطولة الفيلم وجارى اختيار باقى الأبطال، كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا، كما أنه يحمل فكرةبعيدة عن المألوف كعادة أفكار أحمد فهمى بأفلامه السابقة.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمى انشغل خلال الفترة الماضية، بتصوير فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز ، وإخراج أحمد علاء ,والذى تم الانتهاء من آخر مشاهده الأسبوع الماضى تمهيداً لطرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل، بينما تتعاون النجمة روبى مع شركة سينرجى فيلمز للمرة الأولى فى فيلم "حلم سوسن".
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