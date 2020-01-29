اليوم.. بدء فعاليات مهرجان زاوية للأفلام القصيرة

تبدأ اليوم أولى فعاليات مهرجان زاوية للأفلام القصيرة ،حبث أعلنت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن جدول العروض الخاصة باليوم الأول.
و ستبدأ عروض الأفلام في تمام الساعة السابعة مساءً ويلي عرض الأفلام ندوة نقاشية يديرها المخرج بسام مرتضي،
يذكر إن لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان تضم المخرج يسري نصرالله والمخرجة هبة يسري، كما إن سينما زاوية فتحت باب الحجز لشراء تذاكر حضور المهرجان عبر الإنترنت أو من خلال المقر.
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