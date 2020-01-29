اليوم.. بدء فعاليات مهرجان زاوية للأفلام القصيرة

تبدأ اليوم أولى فعاليات مهرجان زاوية للأفلام القصيرة ،حبث أعلنت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن جدول العروض الخاصة باليوم الأول.

و ستبدأ عروض الأفلام في تمام الساعة السابعة مساءً ويلي عرض الأفلام ندوة نقاشية يديرها المخرج بسام مرتضي،

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أما عن افلام اليوم الأول فهي غراب البين وهو من إخراج أحمد دحروج ومدته عشر دقائق، فيلم في الصورة من إخراج دانا عناني ومدته عشرون دقيقة، لما جت عشرة من إخراج جيلان عوف وزمنه أثني عشر دقيقة، أربطوا احزمة مقاعدكم عند الجلوس وهو خمس دقائق من إخراج سمير رضوان وفيلم تارتاروس من إخراج عمر الهامي ومدته عشرون دقيقة.

يذكر إن لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان تضم المخرج يسري نصرالله والمخرجة هبة يسري، كما إن سينما زاوية فتحت باب الحجز لشراء تذاكر حضور المهرجان عبر الإنترنت أو من خلال المقر.