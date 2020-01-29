شاهد..أسماء المنورتطل على جمهورها بـالقفطان المغربي

نشرت المطربة أسماء المنور صورة جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "المنور" في الصورة ترتدي قفطان مغربي من اللون الأحمر, ومشغول باللون الذهبي ". Advertisements يذكر ان المطربة أسماء المنور قد أعلنت قبل أيام فقط عن قرب طرحها لألبوم خليجي بتعاون مع الفنان اللبناني مروان خوري، ويتضمن الألبوم أغاني منوعة وهو من إنتاج شركة روتانا. قبل أيام فقط عن قرب طرحها لألبوم خليجي بتعاون مع الفنان اللبناني مروان خوري، ويتضمن الألبوم أغاني منوعة وهو من إنتاج شركة روتانا.

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