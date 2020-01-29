تسريب اغنية جديدة لـ ليدي غاغا -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - سُرّبت اغنية جديدة للنجمة العالمية ​ليدي غاغا​ على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل عنوان " ​Stupid Love​ " الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور، اذ انهم تفاجئوا بها، الا ان غاغا لم تعلّق بعد على هذا الأمر، كما ينتظر الجمهور اصدار البومها الغنائي الجديد قريبا، خصوصا وأن آخر البوماتها كان في عام 2016 .

الجدير ذكره ان ليدي غاغا كشفت مؤخرا عن تعرضها للإغتصاب مراراً وهي في عمر الـ19، ولم تجد حينها من يساعدها أو يقف إلى جانبها لتخطي هذه المرحلة الصعبة، ما أدى إلى معاناتها من إضطراب ما بعد الصدمة.

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