وسام حنا عن سوزي: "كانت جوكر لبنان"

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل اللبناني ​وسام حنا​ الراقصة اللبنانية الملقبة بـ"سوزي"، اذ انه نشر مقطع فيديو لها من الثورة اللبنانية على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "رحلت سوزي رحلت من كانت جوكر لبنان اياماً و ليالي عاشتها في الطرقات طلباً للمساعدة و هرباً من الجوع اخيراً انت حرة من ظلم هذا المجتمع و بشاعته . كم تمنيت ان التقيك . وداعاً سوزي و الى الملتقى حيث لا وجع و لا حزن و لا تنهد ".

ولاقى منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

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