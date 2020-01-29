حذف قناة أميركية لحلقة موت كوبي براينت

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة، قامت قناة "كوميدي سنترال" بحذف حلقة كوميدية عرضت في عام 2016 تظهر موت أسطورة كرة السلة الأميركية ​كوبي براينت​ في حادث تحطم طائرة هيليكوبتر، وذلك من على يوتيوب وموقعها الرسمي.

وكتب القائمون على الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي :"احتراما لكوبي وعائلته أزلنا مقطعه، ونطلب منكم ألا تشاركوه ".

الجدير ذكره ان كوبي براينت توفي منذ ايام عن عمر يناهز الـ41 عاماً، بعد تعرضه لحادث تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليعلن الحساب الرسمي لـNBA وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أميركي سابق.

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