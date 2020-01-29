أمل بوشوشة تعزّي الجزائر

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة ​الجزائر​ية ​أمل بوشوشة​ التعزية للجزائر بسبب وقوع الطائرة العسكرية الجزائرية بالأمس، داعية الله ان يصبّر عائلات الضحايا اللذين قتلوا.

وكتبت أمل على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "تعازيا الخالصة لبلدي الحبيبة الجزائر و الى عائلات الطائرة العسكرية التي سقطت بالامس شرق التراب الجزائري بام البواقي. انا لله و انا اليه راجعون. رحم لله شهداء الوطن و الهم ذويهم الصبر و السلوان".

الجدير ذكره ان أمل بوشوشة اعلنت مؤخرا عن إنتمائها الى مسرح كركلا من خلال مسرحية "جميل وبثينة" التي تجسد فيها شخصية بثينة الى جانب الممثل السوري سامر اسماعيل.

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