كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا يوسف تكشف موعد عرض مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وعلقت"يوسف" علي الصورة قائلا: "مسلسل مملكة إبليس ابتداء من شهر فبراير علي شاهد نت". وعلقت"يوسف" علي الصورة قائلا: "مسلسل مملكة إبليس ابتداء من شهر فبراير علي شاهد نت". مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، وإيمان العاصي، وصبري فواز، وأحمد داوود، ورانيا يوسف، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، بوستر مسلسها الجديد "مملكة إبليس" عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موضحة أنه سيعرض في شهر فبراير المقبل.



على صعيد أخر يعرض للفنانة رانيا يوسف، مسلسل "الآنسه فرح" وهن من بطولة سلوي خطاب، باسم سمره، ياسر الزنكلوني، عمرو عابد، مي فخري، وليد فواز، أشرف طلبة، والفيلم من تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.

