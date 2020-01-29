تراند اليوم : صورة لشيرين عبد الوهاب وحساب حبيب تثير الجدل علي السوشيال ميديا-شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي في حالة نفسية سيئة مع زوجها الفنان حسام حبيب، وحققت انتشارا كبيرًا بعدما التقطت لهما خلسة.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ان شيرين ظهرت في الصورة وكأنها تعاني من الاكتئاب، وزوجها حسام حبيب يدعمها وهو جالس على ركبته.

وكانت شيرين اثارت الجدل بسبب حفلها الأخير في جدة؛ بسبب ظهورها وهي تغني جالسة على كرسي، نتيجة شعورها بالتعب ، وهي المرة الاولى التي تغني فيها شيرين بهذه الطريقة.

يشار الى ان شيرين بدأت تسجيل اغنيات البومها الجديد منذ فترة، والتحضير لفيلم سينمائي استعراضي.