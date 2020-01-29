فن ومشاهير

تراند اليوم : أصالة تنشر صورة لنجليها وتعلق : نهاركم سعيد

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شاركت الفنانة أصالة جمهورها بصورة جديدة لتوأمها علي وآدم طارق الريان من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت أصالة على الصورة ” ولادى نعمة كبيرة بحمد ربى عليها بكل لحظة “.

وأضافت اصلة ” الله يحفظ كل ولاد الناس و يحفظهم .. نهاركم سعيد “.

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و نالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى أصالة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: اليمن طارق و اليسار اصالة سبحان الله , الله يحفظهم , الله يعينك و يقويكى.

يذكر أن أصالة أعلنت عن انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع التى سبقتها بين النفى والتشكيك فى حقيقة الانفصال.

 الانفصال.

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