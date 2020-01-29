فن ومشاهير

تراند اليوم : تفاصيل تحقيق نقابة المهن التمثيلية للفنان علاء زينهم

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كشف الفنان علاء زينهم عن تفاصيل التحقيق معه اليوم فى نقابة المهن التمثيلية وذلك على خلفية أزمة قرار وقفه بسبب مشاركته فى عمل مسرحى يضم مجموعة من المواهب غير النقابية.

وقال علا زينهم: إن تم التحقيق معى فى الثامنة مساء اليوم وحضره الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين وتم توضيح الازمة حيث اننى ليس لى علاقة بهؤلاء الشباب غير النقابيين.

 

وأضاف علاء زينهم قائلا : تأكدت النقابة بعدم وجود أى عقود مبرمة بينى وبين المسئولين عن هذا العمل وإنما كانت مجرد مجاملة من هؤلاء الشباب ونصحنى أشرف زكى بضرورة الحرص على هذا الأمر وعدم تجاوز قوانين ولوائح النقابة.

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وأشار علاء قائلا : التحقيق انتهى عند هذا الحد واتصور انه سيتم حفظه بعد ان تفهمت النقابة حقيقة الامر.

 

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت قرارا أمس بوقف الفنان علاء زينهم بسبب مشاركته فى مسرحية تحت عنوان “مولد وصاحبه مجاش” تضم مجموعة من الفنانين غير النقابيين وهو الأمر الذى يخالف قوانين النقابة.

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