تراند اليوم : صورة جريئة لمني ممدوح في أحدث ظهور لها -شاهد

نشرت الفنانة الشابة منى ممدوح، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة انيقة.

وظهرت منى ممدوح برفقة الفنان السورى قصى خولى حيث تألقت بفستان مكشوف الصدر والكتفين، مما أبرز رشاقتها وأنوثتها، واعتمدت على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

وعلقت منى ممدوح على الصورة قائلة “أعز وأغلى الأصدقاء” ليرد عليها قصى قائلًا “الله يسعدك يامنى وإن شاء الله كل التوفيق يا غالية”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم “ولاد رزق 2” من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح فيلم “خط الموت”، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.