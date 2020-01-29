لهذه الأسباب حجبت أعمال الفنان الراحل طلال المداح عن النت

أكد عبد الله ابن الفنان الراحل طلال المداح، أنه إجتمع مع إحدى الشركات العالمية في مصر واتفق معها على حصرية بث أعمال والده على حسابها بشكل مجاني، أما المواقع والحسابات الأخرى فسوف تقفل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. هذا الخبر أعلنه عبدالله طلال المداح عبر تغريدة على "تويتر" كتب فيها" توي راجع من إجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر و راح تنقل كل شي يخص المرحوم في النت لحسابها نهائياً و تقفل كل المواقع الباقية و تحجبها. بإذن الله شهرين والثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان و بقية المواقع و الصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل". Advertisements بعض المتابعين تمنوا التوفيق لـ عبد الله طلال المداح بهذه الخطوة، وآخرون نصحوه بعدم احتكار اعمال والده لمصلحة جهة واحدة لأن والده كان يرفض الإحتكار، في حين أن هناك من نصحه ببناء مسجد باسم والده. إقرئي أيضًا: صورة: نوال الزغبي بلوك مبهر وتؤكّد: رغم كل شيء أنا قويّة أصالة تحاول التغلّب على حزنها وتنشر صورة لولديها التوأمين

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