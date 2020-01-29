فريق "شباب البومب 9" يختار مواهب جديدة بالتعاون مع "فنون الرياض"

اختار فريق الإنتاج في المسلسل الكوميدي "شباب البومب" مواهب سعودية شابة بعد اختبارات وتجارب، أجراها أخيراً في الرياض، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون في العاصمة السعودية.

وثمَّن الفنان فيصل العيسى، بطل ومنتج العمل، الشراكة المستمرة بين فريق عمل المسلسل والجمعية بهدف استقطاب مواهب جديدة من الجمعية، أو من خارجها، كذلك شكر المخرج عامر الحمود، مدير الجمعية، على دوره في دعم المواهب التمثيلية السعودية.

وكشف العيسى أنه وصنَّاع "شباب البومب 9"، ولجنة من المختصين، اختاروا عدداً من المواهب السعودية الشابة، انطلاقاً من حرصهم في كل موسمٍ من العمل على إتاحة الفرصة لمواهب جديدة لتثبت نفسها، وإعطائها مساحةً أكبر للدخول في عالم الفن، مؤكداً أن هناك كثيراً من المواهب السعودية في كافة مجالات الفن، لكنها تحتاج إلى منحها الفرصة لإظهار إمكاناتها وقدراتها الفنية.

وأوضح العيسى، أن فريق العمل يستعد حالياً لبدء تصوير المسلسل في عدد من المدن السعودية، وسيُعرض في شهر رمضان المقبل على قناة روتانا خليجية.

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يذكر أن مسلسل "شباب البومب" في جزئه الثامن، العام الماضي، حقق نجاحاً لافتاً عند عرضه على شاشة روتانا خليجية، وقناة "جوي تي في"، وموقعَي يوتيوب وتويتر، كما تصدَّر خلال مواسمه السابقة قائمة المشاهدات والبحث عن البرامج الكوميدية في الإنترنت، سعودياً وخليجياً وعربياً‎.‎

وأخرج الجزء الثامن سمير عارف، ‏وأدى دور البطولة فيه وأنتجه فيصل العيسى، بمشاركة نخبة من النجوم، من أبرزهم عبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ‏ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وعلي المدفع، وسارة اليافعي، وعلي إبراهيم،‏ ومطرب فواز، وعبدالعزيز المبدل، وعوض عبدالله، ‏وعبدالعزيز السكيرين، إضافة إلى ضيوف الشرف، من أبرزهم الفنان المصري ‏حسن حسني، والفنان خالد سامي، وماجد مطرب، ‏وريماس منصور، ومحسن الشمري، ودانة آل سالم، وزارا البلوشي، ‏وبدر اللحيد، وعدد من نجوم الـ "سوشال ميديا".



