صورة: نوال الزغبي بلوك مبهر وتؤكّد: رغم كل شيء أنا قويّة

أعلنت الفنانة نوال الزغبي صباح اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اقتراب موعد طرح أغتيتها الجديدة (القوية) من إنتاج شركة (روتانا)، والتي تتعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان والموزع جيمي حداد.

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وكانت نشرت نوال صورة جديدة لها وأرفقتها بتعليق: "القوية.. قريباً" بدون ذكر أي تفاصيل إضافية.

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نوال الزغبي

الأغنية درامية تقدم فيها نوال موضوعاً جديداً وملفتاً وتعود بها إلى الإصدارات بعد مرور عام على صدور ألبوم (كده باي).

وبالتزامن مع إعلان الأغنية، نشرت نوال صورة مبهرة لها بفستان أحمر، بدت فيها مشرقة بلوك جديد، ونظرة تحدٍ.

يذكر أنّ نوال تطرّقت في أكثر من أغنية لمواضيع اجتماعية، من الخيانة، إلى حق الأم بالحضانة وهذه المرّة قررت رفع سقف التحدّي، لتؤكّد أنّها قوية رغم كل ما تعرّضت له من انكسارات.