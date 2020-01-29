- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت الفنانة أصالة صورة لولديها التوأمين علي وآدم، من طليقها المخرج طارق العريان، وكتبت تعليقاً عليها "ولادي نعمة كبيرة بحمد ربّي عليها بكلّ لحظة. الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم".
وبدا وكأنّ أصالة تحاول استمداد القوّة من أولادها، بعد تجربة الطلاق المؤلمة، إذ كانت قد كتبت أمس عبر حسابها على "انستقرام"، منشوراً أكّدت فيه أنّها مستعدّة لتوديع أحزانها إذا قرّرت هذه الأخيرة أن تدعها وشأنها.
أدم وعلي
وجاء في منشور أصالة "صدق الّذين قالوا .. إنّ هناك طعم لكلّ المشاعر القاسية، وهو مرّ ولا يمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرور النَفَس، وطعم شجن مع الرّوح الّتي نزفت، ولأّنّها أصبحت ذكرى، ومازالت تنسحب منّ شرايين القلب، وطلوعها مؤلمّ، وأنا أهوى أنّ أخرج منّ حزني متى هو يشاء".
وتحاول أصالة الاستنجاد بجمهورها، كي تستمد منه طاقات إيجابية، ولتتمكّن من تجاوز أحزانها، التي بدأت في بداية الصيف الماضي ويبدو أنّها لم تنته بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تحاول التغلّب على حزنها وتنشر صورة لولديها التوأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.