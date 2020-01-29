احمد عز يطالب بنقل ابنيه إلى مدرسة أخرى لهذا السبب

شهدت الأيام الماضية تطوراً في قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز، وذلك بعد فتحت من جديد؛ حيث رفعت زينة دعوى قضائية تطالب فيها أحمد عز بدفع المصاريف الخاصة بدراسة طفليه زين الدين وعز الدين، والتي وصلت تكلفتها إلى ما يقرب من 800 ألف جنيه مصري.

امتنع أحمد عز عن دفع هذه المصروفات، رغم إلزام المحكمة له بدفعها، وطالب بنقلهما إلى مدرسة أخرى، مما دفع المحامي معتز الدكر، محامي زينة، بتقديم مستندات التحري حول ثروته، وتضمنت هذه المستندات وثيقة تفيد تقاضي عز مبلغ 22 مليون جنيه، نظير أحد إعلاناته لإحدى شركات المحمول، ذلك بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي قدمها خلال العام الماضي، ليتم إثبات أن دخله خلال العام الماضي تخطى 50 مليون جنيه.

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يشار إلى أن أحمد عز كان قد أقام دعوة خلال الأيام الماضية، يطالب فيه بنقل ولديه إلى مدرسة أخرى، بمصروفات أقل، ومن المقرر النظر فيها يوم 9 فبراير المقبل.

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يشار إلى أن محكمة الأسرة، قد حكمت بدفع عز مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه زين الدين وعز الدين، خاصة أن مدرسة الابنين مدرسة أجنبية ولا تقبل المصروفات إلا بعملات أجنبية، وكانت المحكمة قد أصدرت هذا القرار؛ وفقاً لما تم تقديمه له حول ثروة وممتلكات أحمد عز.

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