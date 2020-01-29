هل ارتبطت اصالة بهذا الشاب بعد طلاقها من طارق العريان بأيام؟

أثارت صورة الفنانة أصالة نصري مع طبيبها فادي نصر جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشيع أن هناك علاقة عاطفية تجمعهما، وذلك بعد إعلان أصالة خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

أكدت مصادر مقربة من أصالة خطأ ما تم تداوله، وأن أصالة لا تعيش أي علاقة عاطفية حالياً، وأن فادي نصر هو الطبيب الخاص بأصالة، وتجمعه بها علاقة صداقة قوية، وعن الصور المتداولة؛ فمن المعروف عن أصالة أنها عفوية وتلقائية، خاصة مع أصدقائها المقربين.

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يشار إلى أن أصالة كانت قد مدحت فادي خلال الأشهر الماضية، عبر حسابها على «تويتر»، وقالت في تغريدتها: «هو الفنان الدكتور الصديق المسؤول عن مظهري، وهو اللطيف الذي أشتكي له مما يزعجني بمرآتي، فيصالحني عليها بمنتهى النعومة وببساطة، الدكتور فادي نصر».

يذكر أن أصالة وزوجها المخرج طارق العريان كانا قد أعلنا انفصالهما خلال الفترة الماضية، ويشار إلى أن أصالة كانت قد جُرحت من زوجها بسبب الخيانة، وذلك رغم العلاقة القوية التي جمعتهما منذ سنوات، ونتج عن هذه العلاقة ولدين توأم.

الجدير بالذكر أن أصالة أحيت عدة حفلات غنائية بعد إعلان الانفصال، وكان آخرها الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات ليالي القصيم، وكانت قد غنت أغنية «شامخ»، وأشارت إلى أن هذه الأغنية تعبّر عنها بقوة.