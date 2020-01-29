لينا أحمد الفيشاوي تحصل على حكم بسجن والدها

أعالن المحامي شعبان سعيد وكيل لينا أحمد الفيشاوي، أنّ محكمة جنح الدقي أصدرت حكمها بحبس الفنان عاماً مع كفالة قدرها 2000 جنيه، وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف، في الدعوى التي رفعتها لينا ضد والدها لإلزامه بدفع مصاريف دراستها وورد في أوراق الدعوى أنه لم ينفق عليها طيلة 4 سنوات.

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ويأتي هذا الحكم، بعد صدور حكم آخر ضد الفيشاوي، عن محكمة الأسرة في الصيف الماضي، قضى بسجنه شهراً لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا لمدة سنة، وقد تردّد حينها أنّ الفنان هرب من مصر، ليقوم بنشر صورته مع زوجته مؤكّداً أنّه لم يسافر خارج البلاد، دون أن يعلّق على المشاكل القضائيّة الدّائرة بينه وبين ابنته لينا.

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بدوره نفى المستشار يوسف فايز محامي الفنان أحمد الفيشاوي، أن يكون هذا الأخير قد تسلّم نسخة عن الحكم، وقال إنّ الحكم قد يكون صدر غيابياً وإنّه يحاول التأكّد منه.

كما أكد أنه سيتقدم بكافة المستندات للمحكمة التي تثبت عدم صحة تهرّب الفيشاوي من نفقة ابنته.

الفيشاوي وعائلته