أشرف زكي ينفي وفاة خالد النبوي

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان خالد النبوي، وذلك بعد تداول هذه الشائعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أشرف في تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لخالد النبوي مستقرة بشكل كبير، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة بعد قيامه بتركيب دعامة في القلب.

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نفى نقيب المهن التمثيلية نبأ خضوع النبوي لعملية جراحية ثانية، وأضاف أنه في انتظار قرار الأطباء بخروجه من المستشفى اليوم أو غداً على الأكثر.

يذكر أن النبوي كان قد تعرض لأزمة قلبية مساء يوم الثلاثاء، وتم نقله لمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وأعلن الأطباء ضرورة إجراء عملية القسطرة؛ حتى تستقر حالته الصحية، وكانت زوجته قد أعلنت هذا الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

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الجدير بالذكر، أن خالد النبوي يعرض له الآن فيلم «يوم وليلة»، ويشاركه البطولة عدد من النجوم منهم: أحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، ودرة، ومحمد عادل، وخالد سرحان، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

كانت آخر أعمال خالد النبوي: مسلسل «ممالك النار»، الذي تدور أحداثه في الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بداية القرن السادس عشر، وشاركه البطولة رفيق علي أحمد، وعبدالمنعم عمايري، ومحمود نصر، وكندة حنا، وعاكف نجم، ونضال نجم وغيرهم.

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