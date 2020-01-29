اتفاقية تعاون بين “فينيكس” ومهرجانات بعلبك الدولية

في إطار المحافظة على الأرشيف الثقافي لمهرجانات بعلبك، تم توقيع اتفاقية تعاون في 27 كانون الثاني 2020، بين مركز “فينيكس” للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك الممثل بالأب جوزف مكرزل ولجنة مهرجانات بعلبك الممثلة برئيسة اللجنة السيدة نايلة دو فريج وبحضور أعضاء من لجنة مهرجانات بعلبك.

تهدف الإتفاقية الى حفظ وتبويب وترقيم ورقمنة الأرشيف الضخم الذي يوثق مرحلة هامة من تاريخ لبنان الثقافي والتي تعود الى تاريخ التأسيس في العام 1956 عندما احتضنت أدراج القلعة وساحاتها أقدم وأعرق حدث ثقافي في الشرق الأوسط.

بعد التوقيع جال الجميع على قسم الأرشيف والتصوير الرقمي بالاضافة الى مركز ترميم المخطوطات ومختلف أقسام المكتبة العامة.