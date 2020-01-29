ماغي بو غصن تدافع عن هدير زلابية: التنمر جريمة

عبّرت النجمة ماغي بو غصن عن أسفها لما وصلت إليه الأمور في حياتنا، بسبب ظاهرة التنمر التي تجتاح مواقع التواصل، حيث لم يعد هناك من حدود للأذية عند البعض. وآخر ضحايا التنمر الشابة “هدير زلابية” التي تركها خطيبها بعد 24 ساعة من خطوبتهما بسبب سخرية الناس منها.

احبت ماغي أن تتضامن مع هدير، فخصتها بتغريدة دعم جاء فيها: “خطيبها تخلى عنها في اليوم الثاني من خطوبتهما بسبب سخرية الناس منها.. متى سيفهم البعض أن الكلمة القاسية تجرح وتدمّر وتخرب بيوت.. التنمر على شكل الناس ولونهم وثيابهم وطريقة كلامهم وأفكارهم ليس بحق أو رأي.. جريمة! ألف تحية لـ “هدير زلابية” أنتِ جميلة وقوية.. وتحية لكل من قام بهذه اللفتة وقدموا لها نيولوك يليق بها“.

هذا الموقف الإنساني ليس بجديد على النجمة اللبنانية التي دائماً ما تتخذ من حسابها على موقع تويتر منبراً لتتكلم بصوت الحق والضمير، وهي المعروفة بطيبة قلبها.

Advertisements

من جهة أخرى، بدأت “بو غصن” تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “أولاد آدم” انتاج شركة ايغل فيلمز.

وقبل انطلاق التصوير، اعتمدت “ماغي” في العمل، الذي تؤدي فيه دور قاضية تواجه ملفات شائكة وكبيرة، قصة شعر قصيرة تماشياً مع الدور الذي تلعبه.

المسلسل يصوّر في لبنان، وهو دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً. ويضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو.