خاص- داليدا خليل لبصراحة: فخورة جدًا بنجاح “سرّ”

يحقق مسلسل “سر” نجاحاً واسعاً منذ الأسبوع الأول من عرضه، إذ دخل قائمة الوسوم الأكثر تداولاً (تريند) على موقع “تويتر” وتصدرها في عدد من الدول العربية، إضافة الى دخوله لائحة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة “شاهد”.

وفي اتصال مع بطلة المسلسل داليدا خليل لمعرفة رأيها بالأصداء حول العمل لغاية اليوم، أكدت “خليل” لموقعنا ان كل حلقة تتابعها بشغف “وقلبي بدق مليون دقة” لأنها تعلم أن هناك مئات الألوف من المشاهدين يتابعونها عبر شاشة MBC4.

داليدا عبّرت عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابية للمسلسل فهناك فئة من الجيل الجديد يتابعونها ويبدون اعجابهم بالعمل، بالاضافة الى تلقيها الرسائل قبل وبعد عرض الحلقة من الجمهور الذين عبّروا عن رضاهم حول أبطال العمل لان كل ممثل في المكان المناسب.

وشددت داليدا أنها تتابع الحلقات يوميًا بشغف لأنها تعبت جداً اثناء التصوير وهي تحرص على مشاهدة كل مشهد بمشهده لأن شخصية “تالين” التي تلعبها منوعة بأدوارها فهي تطل بشخصية مختلفة مع كل بطل من أبطال “سرّ” وهذا التنوع حمّلها مسؤولية وهي فخورة جداً لغاية الآن.

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وتدور أحداث “سرّ” حول اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، تكشف عن خلافات داخل الأسرة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة ضمن دراما مشوّقة عربية من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

وأكد المنتج سامح مجدي أن نجاح العمل ثمرة جماعية لجميع أفراد أسرته، مضيفاً ان الحلقات المقبلة ستحمل المزيد من التشويق والمتعة للمشاهدين الذين حرص صنّاع “سر” على احترام اذواقهم بتقديم دراما لائقة وعالية المستوى.

ويضم المسلسل يضم مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم.

ويُعرض مسلسل “سر” على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.