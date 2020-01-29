إيرينا شايك تصدم الجمهور بتصريح عن "اضطراب هويتها الجنسية"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أدلت عارضة الأزياء الحسناء الروسية الجنسية، إيرينا شايك 34 عاما، بتصريح صادم لمحبيها ومتابعيها خلال مقابلة صحفية معها أثناء جلسة تصوير لغلاف عدد مجلة فوغ بنسختها البريطانية في شهر مارس المقبل.

وإيرينا وهي الحبيبة السابقة للممثل الأمريكي برادلي كوبر ولديهما ابنة تدعى ليا وتبلغ من العمر 3 سنوات، قد صرحت أنها لطالما شعرت أنها تمتلك الجسد الخطأ وإنها ولد وليست فتاة، موضحة أنها كانت تجهل الأسباب التي تجعلها تشعر بذلك، وقالت: "ربما لأنني تربيت كالولد؛ لأن والدي لطالما أراد إنجاب صبي".

وتابعت إيرينا أن إحساس اضطراب الهوية الجنسية قد بدأ لديها وهي في سن الـ14، بعد وفاة والدها المفاجئة جراء إصابته بمرض الالتهاب الرئوي، لذا قررت أن تتصرف كأنها ولد كما تشعر وأنها لن تتزوج أبدا وأن رعاية أسرتها تقع على عاتقها.

وأضافت أنها الآن على الرغم من حبها لكونها امرأة بعد أن استغرقت وقتا طويلا لتتجاوز الشعور الذي بداخلها أنها ولدت لتكون صبيا وأنها موجودة في الجسد الخطأ، وأكدت أنها تشارك تجربتها؛ لأن هناك الكثير من الأطفال الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وهذه الحالة عبارة عن عدم التوافق بين الهوية التي يشعر بها الشخص والجنس البيولوجي، الذي ولد به، وهذا الأمر يكون موجودا منذ الولادة، وخلال مراحل النمو يبدأ الأطفال بالشعور بكرههم لأجسادهم وعدم ارتياحهم تجاه جنسهم، وذلك وفقا لما نشر على موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة.

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والجدير بذكره أنه في وقت سابق من هذا العام قامت طفلة بريطانية تدعى آش لاممين تبلغ من العمر 12 عاما فقط بالتحول من أنثى لذكر حيث كانت تشكك في هويتها الجنسية منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، وتعد الآن واحدة من أصغر الأطفال المتحولين جنسيا في بريطانيا.

واشتهرت إيرينا شايك بملامحها الجذابة ومواعدتها للمشاهير؛ إذ واعدت لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2010 وانفصلا في عام 2015 وبدأت بعد ذلك في مواعدة الممثل الأمريكي برادلي كوبر في عام 2016 وأنجبا طفلتهما الأولى في عام 2017 ثم انفصلا بعد ذلك.