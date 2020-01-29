محمد المسلم يطلب الدعاء لطفله.. والسبب إصابته بهذا المرض الخطير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان إصابة نجل الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم.

وكتبت العيدان عبر حسابها في "إنستغرام": "لا حول ولا قوة الا بالله تم إصابة جاسم ابن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم - لوكيميا".

وحرصت العيدان على توجيه الدعاء له قائلة: "يالله شفاءك طفل صغير يعاني هم ناضري امه وأبيه، اللهم لا تحرم أحدًا من ابنه، اللهم اكسوه برداء الصحة وعافيه، كما طالبت متابعيها بالإكثار له من الدعاء قائلة: فلا يرد القضاء سوى الدعاء".

وكان الفنان المسلم قد نشر فيديو عبر حسابه في "تويتر" لابنه وهو طريح الفراش وعلق: "‏تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي".

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من جهتهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مع المنشور وحرصوا على الدعاء للطفل بالشفاء وأن يلهم أهله الصبر على المكروه.

ومحمد المسلم هو ممثل كويتي، بدأ مشواره الفني في مسلسل الحب الكبير في عام 2009، له عدد كبير من الأعمال المسرحية في المهرجانات وعروض "المعهد العالي للفنون المسرحية" أثناء دراسته خلاله.

ومن أعماله في التلفزيون "الحب الكبير، والحب الذي كان، وعشرة عمر، وبين الماضي والحب، وغريب الدار، وحلفت، وعمري، وخوات دنيا، والوداع، وتوالي الليل"، إضافة إلى "ذيب السرايا، وطربان، والواجهة، والعم صقر، وذاكرة من ورق، ومسافات، وسامحني خطيت".

أما في المسرح، فشارك في "مكبث، وعودة شيزبونة، وعودة السلاحف، ومدينة البطاريق، ومدينة الزوج، وكان يا مكان والفيران"، وغيرها.