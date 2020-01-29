شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى سرور.. النص الحلو فى حياة كريم عبد العزيز التى ارتضت العيش مع أمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خلف كل رجل عظيم امرأة" .. جملة تنطبق بكل تأكيد علي زوجة النجم كريم عبد العزيز، مع كافة النجاحات التي يعيشها علي المستوي الفني، وذلك بعدما تطرق لدور زوجته مؤخراً أثناء استضافته في حوار الأسرار مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، وتحديداً خلال الجزء الثاني من الحلقة التي عرضت أمس على شاشة DMC.



كريم عبد العزيز وزوجته

كريم عبد العزيز الذي لا يحب التطرق كثيراً إلي حياته الشخصية سواء عبر السوشيال ميديا أو بالبرامج كشف أمس عن دور زوجته في حياته حين بدأ حديثه عنه بوصلة من الغزل عبر فيها عن امتنانه لكل لحظة عاشا فيها معاً بقوله : "ربنا يخليهالى، ويباركلي فيها عملالي كل حاجة حلوة في حياتي، ويا رب اقدر اديها ربع اللى هي عملتهولي في حياتي".

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كريم وزوجته هايدي سرور

بعد ذلك لم تقف وصلة المديح والثناء عند هذا الحد، ولكن تطرق لعلاقته بأمه ودور زوجته في تعزيز تلك العلاقة، خاصة بعدما رضيت بأن تعيش أمه معها في نفس المنزل، وقال : "ربنا كرمني بزوجة أصيلة قبلت انها تعيش مع والدتي، لأنها من بيت اصيل ومحترم، ولو ما كانش ربنا كرمني بزوجة أصيلة من بيت محترم وقالتلي مش ها اقبل اني أعيش مع امك كنت هقولها مع السلامة شكرا، لأني ما اقدرش أعيش في بيت اوضة امي مش قدام اوضتي"، ثم استكمل في المديح والثناء علي زوجته وأم ابناءه علي وملك.

مدح كريم عبد العزيز في حق زوجته يكلل فترة طويلة من العيش سوياً في استقرار علي المستوي الأسري، بعدما تزوج الثنائي كريم وهايدي منذ عام 2005 بالتحديد، كما أن آخر ظهور لهما معاً في حدث له علاقة بأعمال كريم الفنية، هو ظهورهما بالعرض الخاص لفيلم "نادي الرجال السري".

حلقة كريم عبد العزيز ببرنامج "صاحبة السعادة"