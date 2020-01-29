ريهانا تواعد مغنيا عالميا بعد أسبوع من انفصالها عن حسن جميل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت النجمة العالمية "ريهانا" عن حبيبها الملياردير السعودي "حسن جميل" الأسبوع الماضي، وذلك بعد مواعدة دامت 3 سنوات.

وبعد أسبوع من الانفصال، أصدرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا تشير فيه إلى أن ريهانا تواعد حاليا مغني الراب العالمي "أساب روكي"؛ إذ تم مشاهدتهما سويا بوضع حميمي في حفل 2020 Yams Day الخيري الذي أقيم في الـ17 من شهر يناير الجاري في ولاية نيويورك الأمريكية، وهو التاريخ ذاته الذي انفصلت فيه عن حبيبها السعودي، كما أضاف المصدر بأنهما تشاركا في جناح الفندق نفسه، الذي نزلا به أثناء رحلتهما لمدينة التفاحة الكبيرة.

وعلى الرغم من وجود الكثير من الإشاعات التي تدور حول علاقة ريهانا بأساب روكي، إلّا أنهما يرفضان تسمية علاقتهما بالمواعدة الرسمية، خصوصا وأنه لم يمضِ وقت طويل على انفصالها عن الملياردير السعودي، وأضاف المصدر بأنهما يستمتعان برفقة بعضهما.

وأكمل المصدر تصريحاته لصحيفة "ذا صن" بأن علاقتهما عملية، وريهانا لا تفكر فيما إذا سيكون هناك مُستقبل لها مع روكي، فقد أصبحت عزباء لتوها، وتريد قضاء بعض الوقت الممتع.

ومن الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تتواعد فيها ريهانا وأساب روكي؛ إذ تم مشاهدتهما سويا مسبقا في عام 2013 وهما يتبادلان القبلات الحميمية، لكن مغني الراب أنكر وجود أي علاقة رسمية تجمعه بريهانا؛ إذ صرح لموقع Distractify لأخبار المشاهير حينها قائلا: "إنني لا أنظر إليها بتلك النظرة، إنها مثيرة، لكنني في حال جيدة".

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وفي الصيف السابق تصدر أساب روكي عناوين الصحف والمجلات العالمية عندما اعتقل في السويد بتهمة التعدي؛ إذ تلقى مغني الراب حكما مع وقف التنفيذ بعد أن وجدت المحكمة أن الاعتداء لم يكن "ذا طبيعة خطيرة"، ولم يستدع المزيد من الوقت خلف القضبان.

أما عن ريهانا، فقد أنهت علاقتها بحبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل، ويعود السبب في ذلك إلى الاختلاف الكبير في حياتهما، وكان من الصعب عليهما استكمال علاقتهما، وذلك بحسب ما صرح به أحد المصادر إلى مجلة بيبول.

وكانت علاقة ريهانا وحسن قد بدأت منذ أكثر من عامين ولم يعلق أي من الطرفين على السبب الرسمي للانفصال.