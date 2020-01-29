نجمات تنازلن عن ارتداء فستان الزفاف.. إحداهن قالت عنه "دمه ثقيل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

رغم أن فستان الزفاف حلم يراود الفتيات دائما غير أنه عند بعض نجمات الفن لا يصل الأمر إلى هذا الحد وقد تنازلن عن ارتدائه عند زواجهن.

وعند البحث عن الأسباب التي دفعت بعض الفنانات لعدم ارتداء فستان الزفاف خلال زواجهن نجد في الغالب أن زواجهن سرا هو الذي دفعهن لذلك، أو أن زواجهن كان الثاني أو الثالث، أو لأسباب أخرى.

آخر تلك الفنانات اللاتي فاجأن الجمهور بزواجهن الفنانة المصرية أنغام التي ارتبطت بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم العام الماضي، وتخلت عن ارتداء الفستان الأبيض، ولم تقم حفل زفاف، ووصفت حفلات الزفاف والفستان الأبيض بـ"لحظات ثقيلة الدم" مؤكدة أن ارتداء الجينز والكاجوال أجمل شيء في الدنيا بالنسبة لها".

كذلك الفنانة روبي التي تزوجت المخرج سامح عبد العزيز سرا، لذلك هي الأخرى لم ترتد فستان الزفاف بل أيضا لم تقم حفلا لها، وبحسب المعلومات فإن الاثنين ارتبطا سرا لمدة 6 أشهر حتى لا تعلم به زوجة المخرج الأولى داليا فرج.

وتزوجت الفنانة مي سليم مرتين من دون فستان أو زفاف، وبررت عدم إقامة حفل في زيجتها الأولى بأن الأمر جاء احتراما لشهداء ثورة 25 يناير في مصر عام 2011، وارتبطت وقتها برجل الأعمال علي الرفاعي.

Advertisements

أما زواجها الثاني فكان من الفنان وليد فواز، لكنهما سرعان من انفصلا في شهر العسل لوقوع خلافات بينهما رغم أنهما كانا يخططان لإقامة حفل زفاف ضخم بعد عودتهما.

الفنانة ريهام حجاج بدورها تزوجت مرتين ولم تشعر بقيمة ارتداء الفستان الأبيض خلال ارتباطها، وإن كانت قد ارتدته خلال جلسات التصوير، لكن هناك فرقا كبيرا بين المناسبتين.

وتزوجت ريهام في المرة الأولى من رجل مغمور لم يتضح الكثير من التفاصيل عنه، وقيل إن الارتباط كان قبل شهرتها ولم تُقم حفلا له، كما أنه لم يدم طويلا وانفصلت، أما زواجها الثاني فكان مفاجئا للجمهور عندما ظهرت في صورة تجمعها برجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، ليتبين أن الارتباط الثاني كان سرا، لذلك تخلت فيه أيضا عن ارتداء الفستان الأبيض، ولم تسلم الفنانة وقتها من الانتقادات، وقال عنها البعض بأنها قد خطفت محمد حلاوة من زميلتها ياسمين.

الفيديو أعلاه يرصد لكم أيضا عددا آخر من الفنانات اللواتي ارتبطن من دون ارتداء فستان الزفاف.