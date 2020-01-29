تيفاني دونالد ترامب..حبيبة أمها واتهمت بعلاقة "خادشة" مع مغنية شهيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تيفاني ترامب هي الابنة الرابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته الثانية، الممثلة مارلا مابلز، واستطاعت تيفاني أن تكون لنفسها هويتها الخاصة.

فهي لا تساعد في إدارة شركة والدها التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، كما أخوتها غير الأشقاء الأكبر سنا (دونالد ترامب جونيور واريك ترامب)، ولا يوجد لديها اهتمام بالعمل السياسي والنشاط في البيت الأبيض، كما أختها غير الشقيقة ايفانكا، وأخيها غير الشقيق الأصغر في السن بارون، لكنها بدأت دراسة القانون فور تخرجها من الكلية وبدأت تستمتع عموما بنوعية الحياة الرائعة البراقة التي يمكن أن تنعم بها واحدة من أبناء عائلة تعد من أغنى العائلات وأكثرها ثراء في العالم.

ونستعرض فيما يلي بعض الحقائق التي ربما لا يعلمها كثيرون عن تيفاني

- سميت تيفاني، التي ولدت في الـ 13 من أكتوبر عام 1993، بهذا الاسم نسبة إلى محل المجوهرات الشهير في نيويورك "تيفاني آند كو". وقد اختار لها والدها هذا الاسم بعد تشييده برجا سكنيا "برج ترامب" إلى جوار متجر "تيفاني" الشهير في نيويورك.

- تيفاني هي ابنة ترامب الوحيدة من زوجته الثانية مارلا مابلز، وكما ورد في إحدى المقابلات التي أجرتها معها أوبرا وينفري، فإن تيفاني تعترف بأنها "ابنة أمها"، وأنها تربت في كاليفورنيا، وأن علاقتها بوالدتها علاقة وطيدة بشكل كبير للغاية.

- رغم نشأتها في حي كالاباساس الشهير بولاية كاليفورنيا، ورغم حملها اسم والدها الشهير أيضا، لكنها استطاعت البقاء بعيدا عن الأضواء طيلة فترة كبيرة من طفولتها، والفضل يعود في ذلك إلى والدتها التي قررت الابتعاد عن نيويورك لتلافي ذلك.

- إلى جانب جمالها، فقد كانت تيفاني متفوقة دراسيا أيضا؛ إذ تخرجت من جامعة بنسلفانيا وحصلت على شهادة متخصصة في علم الاجتماع والدراسات الحضرية.

- بالاتساق مع دراستها التي تميزت فيها حتى النهاية، حاولت وهي في سن الـ 17 أن تدخل عالم الغناء، وبالفعل أطلقت أول أغنية لها بعنوان Like a Bird في 2011.

- تيفاني مصنفة باعتبارها واحدة من أغنى الأبناء على إنستقرام، وهو ما يتضح جليا للمتابعين من خلال الصور التي تبرز نمط الحياة الفخم الذي تنعم به بشكل عام.

- سبق لها أن وقفت إلى جوار والدها خلال فترة ترشحه لانتخابات الرئاسة وصرحت في مؤتمرات ومقابلات تلفزيونية بأنها ترى والدها "أفضل أب وأفضل زوج".

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- سبق لها أن شاركت كعارضة في أول عرض أزياء بأسبوع نيويورك للموضة في فبراير عام 2016، حيث تعاونت حينها مع المصمم، أندرو وارين، بملابس لونها كحلي.

- تربطها علاقة وطيدة بأختها غير الشقيقة، ايفانكا؛ إذ تشير التقارير إلى أنهما دائما ما تتقابلان في الإجازات وكثيرا ما تتحدثان إلى بعضهما البعض في مختلف المناسبات.

- رغم الاعتراف في مقابلة أجرتها مع مجلة "بيبول" في 2016 باهتمامها بكلية الحقوق، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن لديها شغفا خاصا بمجالي الموضة والتكنولوجيا.

- رغم ثرائها، لكنها لا تمانع السفر في رحلاتها على متن الدرجة الاقتصادية، وهو ما كشفت عنه إحدى صديقاتها في مقابلة أجرتها معها صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية.

- دائما ما تشبهها الصحافة بشخصية "جان برادي" الخيالية، وهو ما يتسق مع تصريحات والدتها مؤخرا، والتي أكدت فيها أن تيفاني تود التقرب أكثر من والدها وأن تقضي معه وقتا أطول كما يفعل باقي أبنائه، حيث يذهبون لمكتبه ويشاهدونه يعمل.

- رغم استقرار الأمور فيما بينهم الآن، لكن سبق لدونالد ترامب أن اعترف من قبل بوجود تشاحن وخلاف بين كل من تيفاني، دونالد جونيور وايفانكا في العام 2005.

- لا تتسم علاقات الصداقة التي يكَونها البعض مع تيفاني بأنها "علاقات سهلة"، خاصة على السوشال ميديا، حيث عادة ما كان يتعرض طرف الصداقة الآخر لبعض التعليقات المسيئة نتيجة لتلك الصداقة التي تربطه بتيفاني، كما حدث مع أبيجيل بريسلن.

- بالاتساق مع الكشف عن علاقة تيفاني الوطيدة بالنجمة لندسي لوهان، وسفرهما لليونان، نفت تقارير ما تردد عن وجود علاقة بذيئة بينهما، وأن الأمور لا تعدو كونها علاقة صداقة قوية، وهو ما حرصت لوهان على توضيحه في أكثر من مناسبة.