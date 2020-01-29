وفاء الكيلاني تتحدث عن الفراق والتجاهل.. هل تنفصل عن تيم حسن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في الفترة الأخيرة جدلا واسعا على السوشال ميديا بسبب منشوراتها التي تتحدث من خلالها عن التجاهل والفراق والندم، الأمر الذي دفع الجمهور لطرح تساؤلات عدة حول طبيعة علاقتها مع زوجها الفنان السوري تيم حسن.

ونشرت وفاء عبر حسابها الشخصي على "تويتر" تدوينة تحكي من خلالها قصة مؤثرة عن فقدان شئ نحبه، قائلة: "سأل ولد رجل حكيم، ماهي حقيقة الحب؟ فقال: الحكيم، اذهب للحديقة وأحضر لي أجمل زهرة، ذهب الولد للحديقة، ولكنه عاد خالي اليدين.. وقال: وجدت أجمل زهرة، ولكني واصلت البحث على أمل إيجاد أحسن منها، وبعدها أدركت إني تجاهلت الأفضل وعندما عدت لأخذها لم أجدها، فقال الحكيم هذه هي حقيقة الحب.. لا تقره عندما يكون بين يديك ولكن تدرك قيمته عندما تفقده".

وتفاعل الجمهور مع التدوينة بشكل كبير وعلق المتابعون: "‏‎الظاهر الحكمة وراها شي.. ‏‎الواضح إنه عّن قريب راح ننصدم بانفصالك أنت وتيم خسارة كنتو ثنائي رائع بس الحلو دايما ما بيكمل.. ‏‎شو صاير معك إن شاء الله ماراح نسمع انفصالك عن تيم.. كلامك هاد بيأكد إنهم راح تنفصلون قريب".

كما سبق ونشرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني تدوينة عن التجاهل، ربطها جمهورها على السوشال ميديا أيضا بزوجها الفنان تيم حسن، خاصة بعد مرورها بحالة نفسية نتيجة فقدانها لحملها الأول.

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وعلقت وفاء الكيلاني: "التجاهل داء لكل جاهل"، وتفاعل متابعوها مع التدوينة، معلقين: "‏‎صدقيني مالهن دوا والدليل تغريدتك وانهن اخدو من وقتك لتحاولي تلاقيلهن دوا وبالتالي ما تجاهلتيهن.. ‏‎أنا قلت شريرة وربنا .. قصدك شو بتقولي بالظبط.. بس ماهو منيح إن زوجك يتجاهلك بهالطريقة أنت جميلة".

ومن جانبه، يشارك نجم مسلسل الهيبة تيم حسن هذه السنة بثلاثة أعمال درامية خلافا لما عود جمهوره عليه في السنوات الماضية بعد مشاركته في بطولة مسلسل الهيبة بشكل حصري، واعتماده على عباءة الهيبة في المواسم الرمضانية السابقة.

وأعلن تيم حسن منذ مدة عن مشاركته لبطولة مسلسل "العميد" حيث تحدث جريمة قتل في بيروت عاصمة لبنان، ويلعب تيم حسن دور عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية تجمعه الأحداث بإحدى الروائيات التي تتقمص شخصيتها الممثلة السورية كاريس بشار.