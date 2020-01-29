رجاء حسين توجّه رسالة قاسية إلى محمد رمضان بسبب لقب "نمبر وان"

أشادت الفنانة رجاء حسين بالفنان محمد رمضان، مؤكدة أنه يتمتع بموهبة فنية عالية، ويؤدي أدوراه التمثيلية على قدرٍ عالٍ من الاحترافية، مستنكرة اتجاهه إلى الغناء في الفترة الأخيرة: "للأسف اتجه للغناء، تقريبًا بقى ده الموضة السائدة في العصر ده.. لكن في كل الأحوال هو حر"، واستنكرت إطلاقه على نفسه، لقب "نمبر وان"، قائلة: "عيب.. مينفعش تقول على نفسك أنت نمبر وان.. خلي الناس هي اللي تقول ده بشغلك".

كان الفنان محمد رمضان، وجه رسالة رومانسية لزوجته نسرين عبدالفتاح، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشر رمضان صورة وهو محتضن زوجته، وكتب في تعليقه عليها، "أكبر رزق في الحياة هو إنك تتجوز اللي بتحبها، والرزق الأكبر أنها تكون بتحبك أكتر من نفسها، ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".

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