فيروس كورونا يعيد فيلم Contagion إلى الواجهة

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""الخليج 365"" من بيروت: أعاد انتشار فيروس كورونا فيلم Contagion إلى الواجهة من جديد. حيث أنه يتنناول بمضمونه قصة عن تفشي مرض سريع العدوى، ويناقش ما تلاه من أحداث رعب ومحاولات للسيطرة عليه وسط هلع الناس وسعيهم للنجاة وجهد الأطباء في البحث عن علاج بمدينةٍ معزولة بعد أن قتل الفيروس الغامض عشرات الملايين من البشر حول العالم
والمُلفِت هو أن الفيلم الذي يجمع في بطولته مات ديمون وغوينيث بالترو، يسلّط الضوء على الخفافيش باعتبارها أصل انتشار المرض، الأمر الذي يحدث الآن مع فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية.
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