شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تنضم للجزء الرابع من سلسلة Matrix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا ، محادثات نهائية للأنضمام للجزء الرابع من فيلم Matrix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، الجزء الجديد لم يستقر على اسمه إلى الان، يتم إخراج فيلم Warner Bros و Village Roadshow من قبل المخرجان المبدعان لانا واشوفسكي، ستنضم شوبرا إلى نجوم السلسة كينو ريفز، كاري آن موس، يحيى عبد المتين الثاني، ونيل باتريك هاريس، وغيرهم، وإلى الان لم تكشف أي تفاصيل حول الدور الذى ستلعبه شوبرا في السلسلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

تم بدء التدريبات والاستعدات لتصوير "Matrix 4"، منذ أسابيع، ليبدأ إنتاج الفيلم قريبا، وسيتم التصوير في شمال كاليفورنيا.

تشوبرا حصلت على جائزة الفيلم الوطني مع أكثر من 60 فيلما لها، كان ظهورها التلفزيوني الأمريكي الأول في دراما شبكة ABC، Quantico، التي استمرت لـ ثلاثة مواسم.

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واستطاعت تشوبرا صنع التاريخ كأول ممثلة هندية من أصل موسيقي تمثّل دور البطولة في سلسلة من شبكات فترة الذروة، وفازت بجائزة اختيار الشعب لهذا الدور في عام 2016، وقد ظهرت على غلاف مجلة TIME في عام 2016، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة، باعتبارها واحدة من "أكثر الناس نفوذا" في العالم، ومعترف بها باعتبارها واحدة من النساء أقوى من "Forbes".

ويذكر أنه كرم المهرجان الدولى للفيلم بمراكش ، الممثلة الهندية بريانكا شوبرا خلال دورته الـ 18، وحلت بريانكا شوبرا جوناس للمرة الثانية في مهرجان مراكش، حيث سبق لها المشاركة في عام 2012 بمناسبة تكريم السينما الهندية.

وعبرت شوبرا - في تصريح عقب تكريمها في ساحة (جامع الفنا) - عن سعادتها بهذا التكريم وعودتها للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان مراكش، وقالت "هذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها مراكش، وفي كل مرة أعود إليها، تنتابني مشاعر جياشة".