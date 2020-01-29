شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حذف قناة أمريكية حلقة كوميدية تنبأت بحادث رحيل كوبى براينت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذفت القناة التلفزيونية الأمريكية "كوميدي سنترال" حلقة كوميدية هزلية والتي صورت أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، وهو يموت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، والتى تم عرضها عام 2016.

ولم تعد الحلقة متاحة على موقع "كوميدي سنترال" أو صفحة "فيسبوك" الخاصة بها، كما نشر مؤلفو العرض على "تويتر" طلبا بعدم مشاركة المقطع احتراماً لعائلة براينت، بعد رحيله، معلقين :" احتراما لكوبي وعائلته أزلنا مقطعه، ونطلب منكم ألا تشاركوه".

وكان تم تداول الحلقة بعنوان "نهاية الأيام"، بكثرة بعد وفاة براينت وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما في كالاباساس، كاليفورنيا، نتيجة تحطم مروحيتهما.

وتعرض الحلقة أسطورة كرة السلة وهو يزحف محاولا الخروج من طائرة تم إسقاطها ولكنها سريعا ما تنفجر لتقتله قبل خروجه.

و لا يزال المسؤولون يحققون في أسباب حادث مروحية "Sikorsky S-76" في كالاباساس، على بعد حوالي 30 ميلًا شمال غرب لوس أنجلوس.

Advertisements

كوبي براينت لعب طيلة مسيرته مع ليكرز بداية من عام 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب دوري المحترفين خمس مرات، كما حقق ذهبية الأولمبياد مع المنتخب الأمريكي في بكين 2008 ولندن 2012.

وكشفت تقارير صحفية، أن جيانا ابنه نجم كرة السلة الأمريكى كوبى براينت، لقت مصرعها، فى حادث تحطم طائرة والدها الخاصة، والتى أدت إلى وفاة 3 أشخاص آخرين بجانب براينت وابنته.

وفاز كوبي، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، 5 مرات بدورى الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بى ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد، وكان يبلغ من العمر 41 عاما، واشتهر كوبى بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز فى عام 2006، وهو ثانى أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد فى مباراة فى تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

واعتزل اللعب فى عام 2016، وذلك بعد 20 موسما فى صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز، ومنذ ذلك الحين، ألّف عدة كتب للأطفال، كما باشر مشروعات فى مجال الإعلام والأعمال.