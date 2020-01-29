شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى فى كواليس البرنس.. ويعلق: مع الممثلة اللبنانية ماريان أبي حبيب الملقبة بنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت النجمة اللبنانية نور، الأنظار إليها فى مسلسل "رحيم" فى العام قبل الماضى، لا سيما بعد فترة غيابها الأخيرة، ولكن يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من النشاط الفنى لنور، سواء على مستوى التليفزيون أو السينما.

نور، تشارك هذا العام فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، خلال الماراثون الرمضانى المقبل، حيث نشر المخرج محمد سامى عبر حسابه على "انستجرام"، صورة تجمعه بالنجمة نور، وعلق عليها "أنا والممثلة اللبنانية ماريان أبي حبيب الملقبة بنور".



محمد سامى ونور

تعاون رمضان ونور، هو الأول بينهما، حيث كان مقرر عملهما سوياً فى فيلم "آخر ديك فى مصر" للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن نور اعتذرت بسبب تعاقدها على فيلم آخر وقتها وهو "تصبح على خير" مع النجم تامر حسنى وإخراج محمد سامى. Advertisements

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.

وغابت نور اللبنانية عن الدراما فى شهر رمضان الماضى بعدما قدمت آخر مسلسلاتها "رحيم" مع ياسر جلال عام 2018 وشارك فى بطولته محمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.