شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل السعودى فايز المالكى يعلن مشاركته فى فيلم "مش انا".. وتامر حسنى يرحب به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان السعودى فايز المالكى، فى فيلم "مش أنا"، للنجم تامر حسنى، والذى يتم تصويره حاليا، حيث نشر المالكى عبر حسابه على "تويتر"، صورة تجمعه بالنجم تامر حسنى، وعلق عليها، بداية تصوير فلم مش انا مع تامر حسنى"، ليرد تامر حسنى عبر حسابه أيضا على تويتر قائلا للمالكى "نورت الفيلم يا حبيبى".

وكانت حلا شيحة والتى ستقوم بالبطولة النسائية للفيلم، قد أكدت أن الفيلم سوف يفكر جمهورها بأفلامها القديمة التى قدمتها وحققت نجاحا كبيرا ويحمل دورها العديد من المفاجآت وتراهن عليه بقوة خلال مشوارها الفنى .



الممثل السعودى فايز المالكى مع تامر حسنى

ووصفت حلا شيحة تامر حسنى بأنه نجم كبير حققت أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاحا كبيرا وإيرادات عالية، مشيرة إلى أنها تتوقع للفيلم أنه "هيكسر الدنيا".

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

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أخر أعمال تامر حسنى كان فيلم "الفلوس" والذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.