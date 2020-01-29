شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على رغبة كريم عبد العزيز.. 5 أفلام لابد من تصويرها من جديد أبرزها "المشبوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات عديدة أطلقها النجم كريم عبد العزيز خلال حلقة الأمس أثناء استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" تطرق فيها إلى كواليس وأسرار مشواره الفني منذ بداياته وهو طفل إلى الآن، بجانب العديد من الأمور التي شكلت شخصيته الفنية.

إلا أن ما توقفنا عنده هو تصريحات النجم كريم عبد العزيز حول رغبته في إعادة أكثر من فيلم إلى الساحة الفنية مرة أخرى، وذلك بعدما حققت تلك الأعمال نجاحاً كبيراً في السابق، وضرب بالمثل بالسينما في هوليود مؤكداً أنها تعيد أفلاماً قديمة بطريقة معاصرة، وهو الأمر الذي لا يعد عيباً علي الإطلاق.

تلك الأعمال الذي ذكرها النجم كريم عبد العزيز جاءت كالتالي : (المشبوه) و(انتخبوا الدكتور سليمان) ، (بداية ونهاية)، (غبي منه فيه)، (الكيت كات).

جدير بالذكر أن تصريحات كريم عبد العزيز جاءت خلال الجزء الثاني من حلقة استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع النجمة إسعاد يونس، وذلك بعدما تم عرض حلقتين علي شاشة دي ام سي يوم الاثنين والثلاثاء علي الترتيب تم خلالها استضافة كريم عبد العزيز.

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علي جانب آخر يعد فيلم "الفيل الأزرق" آخر أعمال كريم عبد العزيز وقد حقق به العديد من الأرقام القياسية في السينما المصرية، أبرزها احتلاله المركز الأول علي مستوي الإيرادات في التاريخ بعدما وصل لأرقام غير مسبوقة متجاوزاً المائة مليون جنيه كأول فيلم يتخطي هذا الرقم الصعب مضيفاً العديد من النجاحات الذي سجلها الفيلم باسمه.

كما كشف كريم عبد العزيز خلال الحلقة أنه يستعد لأكثر من عمل فني يحضر لهم من أجل عرضهم خلال الفترة المقبلة، منها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"1919"، بالإضافة لتأكيده نيتهم تصوير جزء جديد من "الفيل الأزرق".