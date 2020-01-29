شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى : محظوظ بلقائى بالعملاق حسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أحمد الفيشاوى عن سعادته بلقائه بالفنان القدير حسين فهمى، حيث نشر الفيشاوى صورتين، برفقة أسرته، مع الفنان حسين فهمى، وعلق الفيشاوى على الصورتين قائلا "محظوظين وسعداء بلقاء العملاق حسين فهمى".

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامى شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.



حسين فهمى وأحمد الفيشاوى

وكان المحامى شعبان سعيد وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوى "لينا" أكد أنه سيتقدم بطلبات لوزارة الداخلية بسرعة القبض على الفنان أحمد الفيشاوى لتنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك بعد مدهم بعناوينه المختلفة.



الفيشاوى وأسرته مع حسين فهمى

وأضاف إنه يتوقع أن ينصاع الفيشاوى للحكم ويسدد المطلوب منه بجانب كفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بـ 20 ألفا تعويض و50 جنيه للمحاماة والمصاريف.

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النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم الذى بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التى كان آخرها فى نوفمبر الماضى، حيث صدر حكم قضائى بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوى من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره فى نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التى أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور جريئة لها معتبرة هذا حرية فى التعبير.