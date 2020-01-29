شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أوبرا وينفرى..7 معلومات عنها من طفولة قاسية لـ نجاحات قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة اوبرا وينفري بعيد ميلادها وسط احتفاء من كافة محبيها حول العالم ممن يقدرونها إلى حد كبير ويعتبروها أيقونة النجاح بالنسبة لهم بفضل ما وصلت إليه من نجاحات عديدة، أبرزها بعدما أصبحت الإعلامية الأبرز حول العالم أجمع وبات النجوم والنجمات هم من يفخروا بالتواجد أمامها ومقابلتها، وهو ما دفعنا خلال السطور التالية إلي التعرض لأبرز 7 معلومات عن النجمة الشهيرة الذي ذاع صيتها إلى حد كبير:

1/ عانت من طفولة قاسية للغاية، وتعرضت للممارسة الجنسية وهي طفلة من قبل عدد من أقارب وأصدقاء والدتها.

2/ خلال فترة المراهقة مرت بما هو أشد قسوة حيث حملت بطفلها الأوّل بعد اغتصابها في سن الـ 14 ثم أنجبت طفلا توفى بعد الولادة.

3/ الجانب المأساوي لم يتوقف عند ذلك، حيث فقدت والدتها السيطرة عليها فأرسلتها لمركز إعادة التأهيل ثم أدمنت وتعاطت الهيروين والكوكايين.

4/ حاربت كل ذلك فيما بعد، وفى عام 1976 وبعد العمل علي برنامج تليفزيوني انتقلت لمحطة تليفزيون شيكاغو.

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5/ عام 89 شهد تقديم برنامجها Oprah Show، ليحقق نجاحاً استثنائياً بفضل الحضور الطاغى لها.

6/ دخلت عالم الكتابة وعام 2005 احتل كتابها حول فقدان الوزن المركز الأول في قائمة الأكثر مبيعًا.

7/ عام 2013 أصبحت أول امرأة مليارديرة فى العالم، وأغنى أمريكية عصامية بثروة تقدر بـ2 مليار دولار .

كل ما سبق جعل أوبرا وينفري تحتل اهتمام الملايين حول العالم، بفضل ما وصل إليه حيث أصبحت تشكل محفزاً إيجابياً لمن حولها وأيقونة للنجاح بفضل ما وصلت إليه من نجاحات كبيرة بدأتها من رحم المعاناة.