شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: ولادى نعمة كبيرة بحمد ربى عليها بكل لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت النجمة أصالة تعيش أجواء ما بعد الانفصال عن زوجها السابق، المخرج طارق العريان، ورغم الظهور المتكرر لأصالة، وإحيائها العديد من الحفلات الغنائية، إلا أن حالة الانفصال بين الثنائى تلقى بظلالها سواء فيما يقوم الزوجان السابقان بنشره عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، أو فى ظهورهما فى المناسبات الفنية.

أصالة نشرت اليوم، صورة ابنيها من المخرج طارق العريان، وهما على وآدم، وعلقت على الصورة قائلة "ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظة .. الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم .. نهاركم سعيد"



ابنا أصالة ادم وعلى

أصالة طرحت منذ أسبوعين، كليب "شامخ"، أحدث أعمالها الغنائية، عبر موقع "يوتيوب"، حيث حقق ما يقرب من 7 ونصف مليون مشاهدة فى أقل من 3 أسابيع.

وكانت نشرت عبر حسابها على انستجرام فيديو لكواليس الكليب، وعلقت عليه قائلة "من كواليس تصوير فيديو شامخ"

Advertisements

ويظهر في الفيديو، مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

يشار إلى أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".