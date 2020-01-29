شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تنجو من نفس مصير كوبي براينت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر أنها كانت ستستأجر الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وأودت بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت وابنته وسبعة آخرين.

وأشارت كايلي إلى أنها كانت تود مفاجأة ابنتها ستورمي برحلة عبر نيويورك بالطائرة الهيليكوبتر بمناسبة عيد ميلادها الثاني، لافتة أنها قامت برحلة من قبل مع نفس الطيار الذى توفي بطائرة كوبي براينت، وذلك في ذكرى عيد ميلاد ابنة أخيها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت كايلي جينر: "كانت تلك المروحية التي كنت سأطير بها، كما نشرت رسالة على حسابها بموقع "أنستجرام" تواسي فيها أسر الضحايا وتؤكد أن الطيار كان صديقاً لها".

وفجع العالم الرياضى أول أمس الأحد، بنبأ مصرع نجم كرة السلة الأمريكى السابق، كوبى براينت، عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته و3 أشخاص آخرين، ليس من ضمنهم زوجته فانيسا براينت بعد تحطم طائرته الخاصة فى مدينة كالاباساس، حيث ذكرت التقارير العالمية أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

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وفاز كوبي، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، 5 مرات بدورى الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بى ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد، وكان يبلغ من العمر 41 عاما، واشتهر كوبى بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز فى عام 2006، وهو ثانى أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد فى مباراة فى تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

واعتزل اللعب فى عام 2016، وذلك بعد 20 موسما فى صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز، ومنذ ذلك الحين، ألّف عدة كتب للأطفال، كما باشر مشروعات فى مجال الإعلام والأعمال.