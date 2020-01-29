شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية طرابلسية للمخرج جمال عبد الناصر تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان "آفاق مسرحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت مسرحية "حكاية طرابلسية" للمخرج جمال عبد الناصر وبطولة الفنانة الليبية خدوجة صبرى جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان آفاق مسرحية، الذى تحمل دورته السادسة اسم المسرحى والمنتج الكبير الراحل سمير خفاجة، وقد اختتم المهرجان فعالياته أمس بمسرح الهناجر بدار الأوبرا.

تكونت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور الفنان أيمن الشيوى والمخرج عبد الغنى زكى والاستاذ الأكاديمى محمد عبد العزيز والدكتورة عبير منصور والكاتب المسرحى سعيد حجاج والفنانة حنان شوقي ويرأس المهرجان المخرج هشام السنباطى.

مسرحية "حكاية طرابلسية" نالت من قبل عدة جوائز منها جائزة الإبداع كأفضل عمل مسرحى مصور بمونديال القاهرة الدولى للأعمال الفنية والإعلامية، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة خدوجة صبري بمهرجان طقوس مسرحية بالأردن، وجائزة أفضل عرض بمهرجان مراكش الدولي للمونودراما كما شاركت في 7 مهرجانات دولية من قبل منها مهرجان المسرح المغاربي بالجزائر ومهرجان "القيروان للمنودراما" بتونس ومهرجان طقوس مسرحية بالأردن.

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والمسرحية من تأليف الكاتب الليبى منصور بوشناف وبطولة الفنانة الليبية خدوجة صبرى، وإخراج جمال عبد الناصر، وسينوغرافيا أبو بكر الشريف وتصميم اضاءة محمد عبد المحسن ومساعد مخرج مي الدماطي وإدارة فنية وليد سرار، وماكياج نعيمة هويدى، والدعاية مصطفى عوض، وأغنيته "أميمة يا ودادة" للفنان الليبى فتحى كحلول.

المسرحية تتعرض لمعاناة امرأة رفضت قهر الرجل والمجتمع والأسرة وامتنعت عن الزواج بعدما شاهدت طوال عمرها قصصا فاشلة ومأساوية لتجارب زوجية فتتجه لقبر والدتها لتسرد لها القصص المأساوية التي شاهدتها لسيدات مقربات منها إحداهن قتلت زوجها والآخري أصيبت بالجنون والثالثة شردت في الشارع.