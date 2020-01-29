أصالة تنشر صورة لنجليها: "نعمة كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لنجليها التوأم علي وآدم طارق العريان. وعلقت: "ولادي نعمة كبيرة، بحمد ربي عليها بكل لحظة، الله يحفظ كل ولاد الناس ويحفظهم". وعقب انفصالها من المخرج طارق العريان، طرحت أصالة كليب بعنوان "شامخ"، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهو من إخراج نهال نبيل، ومن كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز الميانا.

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