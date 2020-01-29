"حكاية طرابلسية" للمخرج جمال عبدالناصر تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بـ" آفاق مسرحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصدت مسرحية "حكاية طرابلسية " للمخرج جمال عبدالناصر، جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان آفاق مسرحية، في دورته السادسة، والتي تحمل اسم الفنان المسرحي الكبير سمير خفاجة.

واختتم المهرجان فعاليات الدورة السادسة مساء أمس الثلاثاء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية،

لجنة تحكيم المهرجان ضمت الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والمخرج عبدالغني زكي، والأستاذ الأكاديمي محمد عبدالعزيز، والدكتورة عبير منصور، والكاتب المسرحي سعيد حجاج، والفنانة حنان شوقي، ويرأس المهرجان المخرج هشام السنباطي.

مسرحية "حكاية طرابلسية" حصدت عدة جوائز منها جائزة الإبداع كأفضل عمل مسرحي مصور بمونديال القاهرة الدولي للأعمال الفنية والإعلامية، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة الليبية خدوجة صبري – بطلة العمل- بمهرجان طقوس مسرحية بالأردن،.

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كما حصدت المسرحية جائزة أفضل عرض بمهرجان مراكش الدولي للمونودراما، كما شاركت في ٧ مهرجانات دولية من قبل منها مهرجان المسرح المغربي بالجزائر، ومهرجان "القيروان للمنودراما" بتونس، ومهرجان طقوس مسرحية بالأردن.

والمسرحية من تأليف الكاتب الليبى منصور بوشناف وبطولة الفنانة الليبية خدوجة صبرى، وإخراج جمال عبدالناصر، وسينوجرافيا أبو بكر الشريف وتصميم إضاءة محمد عبدالمحسن.

وتتعرض المسرحية لمعاناة إمرأة رفضت قهر الرجل والمجتمع والأسرة، وامتنعت عن الزواج بعدما شاهدت طوال عمرها قصصا فاشلة ومأساوية لتجارب زوجية، فتتجه لقبر والدتها لتسرد لها القصص المأساوية التي شاهدتها لسيدات مقربات منها إحداهن قتلت زوجها، والأخرى أصيبت بالجنون، والثالثة شردت في الشارع.

يذكر أن الدورة السادسة حملت اسم المخرج والمنتج الكبير سمير خفاجي وكرمت عدد من رموز الفن من بينهم رجاء الجداوي ولطفي لبيب وصلاح السعدني واسم محمود الجندي.