تراند اليوم : هجوم ناري من «إليسا» على حكام العرب بسبب صفقة القرن

شنت الفنانة اللبنانية إليسا، هجومًا ناريًا، على الحكام العرب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل ما تسمى بـ"صفقة القرن"، والتي تسلب فيها القدس وأراضي فلسطينية لصالح إسرائيل مقابل إعانات اقتصادية وقيام دولة فلسطين دون سلاح.
وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "قال صفقة القرن رح تجيب السلام... على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن... شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".
وحاز المنشور على إعجاب وإشادة النشطاء، مهاجمين الحكام العرب، إذ وصفوا موقفهم بالمخزي والخيانة.