تراند اليوم : محامية "الفيشاوي" ترد على حبسه

قالت محامية الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، إنها ستطعن على الحكم الصادر بحبسه سنة، وذلك لامتناعه عن تنفيذ أحكام نفقة تعليم لابنته "لينا"، التي تقيم مع والدتها هند الحناوي في بريطانيا.

وأضافت سناء لحظي، محامية الفيشاوي، في تصريحات صحفية، أن الحكم غيابي لأنه صدر دون إعلام مكتبها به، لأن "محامي لينا الفيشاوي إما أنه كتب إعلانًا مزيفًا، أو قد يكون أرسل الإعلان على محل سكن الفيشاوي القديم في الجيزة، رغم علمه بأنه غادره منذ وقت طويل".

وعلاوة على الحكم بحبسه، ألزمت المحكمة الفيشاوي، بدفع كفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، مع دفع مبلغ 20 ألفًا وواحد جنيه تعويضاً؛ و50 جنيهاً أخرى أتعاب المحاماة ومصاريف القضية.

وأشارت إلى أنهم سيلجأون للمعارضة على الحكم وسيحضرون الجلسات من دون حاجة لحضور موكلها، على أن تقدم الأوراق التي تثبت أن "لينا" لم تعد لمصر منذ خمس سنوات كاملة، فضلاً عن الحصول على حكم بضمها إلى حضانة جدتها سمية الألفي، وحكم آخر برؤيتها ولم ينفذ أي منهما، نظراً لأنها متواطئة مع والدتها كي تظل بإنجلترا.

وذكرت محامية الفيشاوي، حصلوا على حكم قضائي ضد جدتها لوالدتها، نظرًا لأن "حكم حق الرؤية لم ينفذ فقد ذهب الفيشاوي إلى نادي المقطم عدة مرات دون جدوى".

وقالت إنهم دفعوا نحو ربع مليون جنيه لجدتها في قسم الشرطة؛ على خلفية حكم قضائي سابق للحكم الأخيرة، "وثبت بعد ذلك أن لينا لم تعد إلى مصر".