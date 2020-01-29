بهذه الطريقة.. أحمد الفيشاوي يرد على صدور حكم بحبسه

من الواضح إن الفيشاوي الصغير أختار أن يكون التجاهل هو رده على الأزمات بينه وبين طليقته هند الحناوي فبعد صدور الحكم بحبسه لمدة عام بسبب امتناعه عن سداد نفقات ابنته لينا ومطالبة المحامي بسرعة القاء القبض عليه، نشر أحمد الفيشاوي صورة له مع

الفنان حسين فهمي على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام وعلق على الصورة معبرًا عن مدى سعادته وحسن حظه بمقابلة الأسطورة حسين فهمي.

أثارت الصورة جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فهناك

من هاجمه لنشرة الصورة في هذا التوقيت الحرج وتركه لابنته بدون سداد نفقاتها وهناك من أشاد بالصورة وإعجب بها.

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الجدير بالذكر إن محكمة جنح الدقي أصدرت حكم بحبس أحمد الفيشاوي لمدة عام بسبب امتناعه عن سداد نفقات ابنته لينا ومن جانبه صرحت محامية الفيشاوي إن الحكم الصادر سيتم معارضته لعدم أعلامهم به نظرًا لتغيير محل الأقامة.